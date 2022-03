Confido juht Kadi Lambot ütles Postimehele, et sõjapõgenike töölevõtmise idee tekkides uurisid nad terviseametist, millised reeglid kehtivad Ukraina meditsiinitöötajate puhul. «Enamik neist on õed, aga on ka arste, sealhulgas eriarste, lisaks veel kiropraktikuid,» rääkis Lambot. «Iseseisvalt töötada nad aga veel kaua aega ei saa, sest Eesti meditsiin on digitaalne ja eesti keeles, väga kindlate reeglitega. Kuskilt otsast aga tahtsime alustada töötajate palkamist.»