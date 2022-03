OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ratas: Repinski ja Põdramäe lahkumine Keskerakonnast on ainumõeldav

Kõigi aegade kõige suuremas lisaeelarves tuleb ilmselt arvestada mitte ainult kaitsekulutustega, vaid ka kõige sellega, mida toob kaasa sõjapõgenike vastuvõtt ning muutunud majanduskeskkond. Kui suurest lisaeelarvest me räägime, on see pool miljardit, miljard?

Kõik arvud oleks praegu spekulatsioon, sest seda ei ole koalitsioonis kokku lepitud. Viimase kahe aasta jooksul olemegi ühest kriisist tulnud ja teise läinud. Kui palju sõjapõgenikke täpselt siia jõuab, on väga keeruline öelda, ning selle kõrval ei saa ära unustada ka meie enda inimeste toimetulekut. Seega on lisaeelarve kindlasti laiem kui pelgalt kaitse-eelarve. Aga kaitse-eelarvet tuleb suurendada: me ei räägi enam ammu kahest protsendist, aga on see kaks ja pool või isegi kolm protsenti, on otsustamise küsimus.