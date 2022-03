Mailis Reps valetas kohvijoomise kohta

Endine minister Mailis Reps, kes on kohtu all kelmuse ja omastamissüüdistuse tõttu, pole ka oma kohvijoomise harjumuste kohta tõtt rääkinud.

Endise haridus- ja teadusministri nõuniku sõnul jõi minister Mailis Reps (Keskerakond) kohvi. Reps on varem ühemõtteliselt öelnud, et ei joo kohvi. Kohtus selgus muu hulgas ka see, kuidas Jura kohvimasina palus välja valida minister ise ja kuidas see vaid mõni päev pärast ostu ministri koju toimetati.