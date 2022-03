Ukraina spiiker riigikogule: palun veenge ELi riike, et meid vastu võetaks – ülejäänu teeme ise

Stefantšuk rõhutas, et Ukraina vajaks konkreetseid samme, et saada Euroopa Liidu liikmeks. «On aeg, et ELi riigid võtaks sõna ja võtaks meid vastu. Palun teil juba täna teha pingutusi, et ümber veenda neid Euroopa Liidu liikmeid, kes veel kahtlevad,» sõnas ta riigikogu ees ja lisas, et ülejäänu teevad ukrainlased ise.