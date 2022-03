Eesti lühiuudised

Eesti veenab liitlasi Venemaa edasiseks survestamiseks

Riigikogu väliskomisjon pidas eile videokohtumise Ukraina parlamendi väliskomisjoni kolleegidega, kes andsid ülevaate olukorrast riigis. Komisjon kinnitas Ukraina kolleegidele, et Eesti teeb kõik endast oleneva, et veenda liitlasi Venemaa edasiseks survestamiseks, ja aitab Ukrainat igati. Komisjoni liikme Indrek Saare (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sõnul saab Eesti omalt poolt kõikidel rahvusvahelistel kohtumistel tõstatada Ukraina toetamise küsimuse ning seeläbi aidata Ukrainal võidelda ja võita. «Väikeriigi võimuses ongi veenda teisi riike, miks on vaja survestada Venemaad sanktsioonidega,» selgitas Saar. «Meil on vaja veenda liitlasi kehtestama embargo Vene gaasile ja naftale.» PM