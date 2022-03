Kui palju põllutehnika kallineb? Müüjad veel ei tea

„Olukord maailmas on ärev ja hinnatõusu on keeruline prognoosida,” tõdes John Deere’i edasimüüja Wihuri Agri Tartu esinduse tegevjuht Kristjan Ruusamäe. „Kindlasti mingisugune tõus tuleb, kuid kui praegu kohe vajalik masin ära osta, saab hinna kokku leppida ja lukku panna. Võib-olla on aasta pärast masinad juba märkimisväärselt kallimad.”

Tarneraskused on kõiki edasimüüjaid mõjutanud, ka John Deere’i masinad pole probleemidest puutumata jäänud. „Õnneks on meil suuremahulised lepingud, mis on teatud määral riske vähendanud. Kuid ega meiegi ei tea, mis turul juhtuda võib,” arutles Tartu esinduse tegevjuht. „Kõik masinad, mis meil laos seisavad, leiavad üsna kiiresti uue omaniku. Välismaalt kauba juurde tellimisega suuri probleeme ei ole, kuigi ootejärjekord on pikemaks läinud.”