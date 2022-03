Piisav kogus kaaliumi aitab ennetada insulti

Arvatavasti on enamik meist tundnud, et talve lõpuks on keha jõuvarud ammendumas. Kevadel looduse tärkamisega hakkame tavaliselt oma tervisele ja heaolule rohkem tähelepanu pöörama. Mõtleme, kas see, mida iga päev suhu pistame, on tervisele kasulik.