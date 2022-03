Idanaabri kasvuhooned pole müügilt kadunud

Nüüdseks juba kuu aega kestnud sõda on jätnud jälje ka kasvuhoonete turule. Venemaalt kasvuhooneid Eestisse toova Prime Line OÜ finantsjuht Artjom Shapenkov rääkis, et esimesena sai kannatada transpordi kiirus: piiri ületamiseks hakkas kuluma 4–7 päeva tavapärasest rohkem. Veokorraldajatel on raske leida veokeid, mistõttu import Venemaalt aeglustus järsult. „Järgmiseks on oodata toodete kallinemist, kuigi valuutakurss on impordiks soodne. Õnneks ei piirdu Eestis kasvuhoonete turg ainult Venemaal toodetud kasvuhoonetega.”