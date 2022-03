Äraviskamist ootav praht muuda külvianumaks

Plasttopsid korduskasutusse

Paber on samuti hea materjal, näiteks WC-paberi rullid ja ajalehest või ajakirjadest volditud potid. Siin tuleb jälgida, et paber oleks mitmekordne ja hiljem ei tohi kastmisega liialdada, muidu laguneb istutuspott kiiresti laiali. Samas on paberpott hea, sest hiljem võib taime juuri häirimata koos paberiga peenrasse istutada, kus see siis aja jooksul ise laguneb. Teisalt kipub paberpotis muld kiiresti läbi kuivama. Seega on paberit küll lihtne kasutada, kuid siis peab iga päev mulla niiskust jälgima.