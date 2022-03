Eesti mahekanepikasvatajad aretasid oma sordi Estica

Ühistu teeb kanepiseemnetest kõike, mis võimalik, koorib, jahvatab ning pressib ka õli. Seni kasvatatud ja Soomes aretatud sordil Finola kippus seemnel aga THC-sisaldus liiga suureks minema ja sellest ei saanud õli pressida. THC tähendab kannabinoidi delta-9-tetrahüdrokannabinooli ehk sedasama mõnuainet, mis eristab tööstuslikku kanepit narkootikumist. „Tahtsime suuremat seemet, aga väiksema THCga, mis sobib õli pressimiseks ja koorimiseks paremini,” rääkis Eesti Maheproteiini Ühistu tegevjuht Ardi Oja. Ühendust võeti Hollandi seemnearetuskeskusega Globe Seeds B.V, et leida sort, mis sobib siinses kliimas kasvatamiseks, see tähendab, et peab valmima 110 päevaga. „Võttis kaks aastat, kuni geneetika paika saadi,” sõnas ta.