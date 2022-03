Proovime kasvatada: melon-maavits sobib peenrasse ja amplisse

Melon-maavits (Solanum muricatum Aiton), teise nimega pirnmelon või pepiino arvatakse olevat pärit Andide parasvöötmepiirkonnast Colombias, Peruus ja Tšiilis. Inkade aladelt on välja kaevatud palju pepiinokujulisi anumaid ja amulette. Tänapäeval kasvab melon-maavits Andides vaid kultuurtaimena.

Kasvuhoonesse ja amplisse

Melon-maavits on suhteliselt külmakindel, siiski on taim tootlikum soojas. Taim kannatab välja lühiajalise –2,5 kraadi, kuigi võib siis maha poetada suure osa lehtedest. Melon-maavits sobib hästi kasvuhoonesse, kus kuni kahe meetri kõrgused üles seotud taimed annavad mitu korda suuremat saaki kui avamaal kasvades. Teisalt on avamaa tarbeks aretatud madalamad ja ühtlasema viljade valmimisajaga sordid.