Liblikamaja sai enda kõrvale papagoidega linnumaja

Liblikatele lisaks papagoid

Sulelised tegelased täidavad endise palmimaja, kus sinna ümber kolitud troopiline puu ootamatult otsad andis ning ema-tütart arutlesid, et nad võiksid Jaani talu tegevust laiendada ja kui ühed eksootilised tiivulised (liblikad) juba on, tuleks teisedki tuua. Mõeldud, tehtud. Pererahvas asus trüki- ja veebikirjandusest uurima papagoide vajadusi, harjumusi, toidusedelit. Kollektsioon hakkas kujunema Pärnust zookauplusest ja Lindi külast Raja talust toodud kireva seltskonnaga, kelle iga n-ö korteri juures on liigikirjeldus. Viirpapagoide paaril on kevad südames, imekauni värvivarjundiga roosapõsk-lembelinnud ei näi ümbrust märkavat. Valkjad nümfkakaduud uhkeldavad peatutiga. Aga tõeline staar on aastaseks saanud Aafrika hall papagoi Henrietta, kes kasutab vabadust vahe­ukse tihendi äratirimiseks. Kärt sirutab käed ja katkestab pahandusetegija „töö”.