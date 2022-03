Soome kelguga praksuvale Peipsile särge püüdma

Kui Peipsi piirkonna toidu­entusiast ja -agitaator Tauno Laasik rääkis, et Peipsi jää alt püütud varakevadine särg on hoopis midagi muud kui suvel püütud isend, siis kahte korda seda öelda polnud vaja. Polnud üldse kahtlust, et tuleb minna.