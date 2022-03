AK ESSEE ⟩ Jüri Reinvere: me oleme aastas 2022, mitte 1938

Huvitav on olnud jälgida, mismoodi suhtutakse eri riikides Ukraina-uudistesse. Saksamaal on kainenemine olnud kõige tuntavam, ehkki see pole puudutanud võib-olla kõiki inimesi. Saksamaa valitsus sai täiskasvanuks justkui ühe päevaga. Senine küllalt lahja, teovõimetu valitsus – mille kohta üks meie lähedane sõber, vana sotsiaaldemokraatide partei tuumliige, ütles, et see pole mingi valitsus, see on lasteaed – muutus väga lühikese ajaga. Kusagilt ilmus välja kantsler Scholz, kes seni oli end peidus hoidnud – miks, seda me keegi aimata ei oskagi. Ka välisminister Baerbock suutis end ruttu koguda ning hakata andma küllalt selgeid vastuseid. Eriti pärast seda, kui talle hetk enne sõja puhkemist nii nagu teistelegi suurriikide delegatsioonidele Moskvas koht kätte näidati. Finantsminister oli sunnitud alla neelama suure kärnkonna ja leppima sellega, et Saksamaal ei seisa ees priskeid post-Merkeli aegu võla hoogsa lühendamisega ja üleüldise rahalise heaoluga, vaid võtma juurde kakssada miljardit lisalaenu, sealhulgas Saksamaa kiireks relvastumiseks.