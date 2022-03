Meeleheitel Venemaa on alustanud kurnamissõda

Mitu linna Ukraina idaosas on raske pommirahe all, mis tabab valimatult elamupiirkondi ja tsiviiltaristut.

Anonüümseks jääda soovinud USA kõrge kaitseametnik ütles Associated Pressile, et Venemaa on viimase kahe päeva jooksul suurendanud õhulööke ning on viimase 24 tunni jooksul lasknud välja koguni 300 raketti. Sissetungi algusest on Ukraina vastu kasutatud üle 1100 raketi.