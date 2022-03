Vene sõjakas sümboolika satub Eestis ründe alla

Kuid olukord tõotab muutuda, sest selle nädala algul esitas Isamaa liige Urmas Reinsalu, endine justiitsminister, riigikogule ettepaneku täiendada karistusseadustikus sõjapropagandat käsitlevat paragrahvi punktiga, et avalikult Vene Föderatsiooni Ukraina-vastast agressioonisõda toetava rahvusvaheliselt levinud sümboolika kasutamise eest saab karistada rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga (ühe trahviühiku suurus on neli eurot); ja kui sama tegu on toime pandud vägivallaga või sellega ähvardades, võib karistusena järgneda kuni kolm aastat vangistust.