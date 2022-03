417 Ukraina lapsest 211 on eesti õppekeelega koolis

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles eile riigikogu infotunnis rahvasaadikutele, et sõjapõgenike saabuma hakates arvas valitsus, et tuleb rohkem vanemaid inimesi, kuid tänaseks on selge, et 39 protsenti tulijaist on lapsed, 45 protsenti naised ja 16 protsenti mehed.