AK ⟩ Laupäevanovell: Rebasejaht

Kooliaeda sisenedes kuulen tuttava ülbiku häält juba kaugelt: «Rrebaneeee!» «Kas sa oled rebane?!» – «Jah...» Mulle paisatakse kaela mingit sodi, liigun kiiresti edasi. Kuulen, kuidas nad selja taga naljatlevad populaarsete rebastega. Kilkamine ja naer. Neil on nähtavasti väga lõbus, väike tore nali sõprade vahel.

Klassi ukse taga kohtun Mariga. Vaatame tähelepanelikult ringi, vähemalt saame teineteise peale kindlad olla. Me oleme selles asjas koos. Inimesed kogunevad. Popid on rõõmsad, täna on nii tore päev! Isegi osast tundidest saab tõenäoliselt ära. Pidu!