Siinsel Eesti kaardil on kujutatud samakaugusjooni merest. Mandri-Eestit võib vaadelda omalaadse poolsaarena, mis on põhjast ja läänest ümbritsetud merega. Kaugeimat punkti merest peame seega otsima riigi kaguosast. Selleks on Setomaal asuv väike Marinova küla, kust linnulennult jääb mereni maad 185 kilomeetrit. Elanikke on Marinovas vaid kolm, kuid küla on teada-tuntud sealse paekarjääri tõttu.