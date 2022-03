Soovitused mürgistuse korral vett sisse juua ja näpud kurku ajada, et oksendada, ja maoloputus on pärit eelmisest sajandist. Õnneks tuleb sellist asja terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnutsi ette üha vähem, ent on olemuselt üsna ohtlik ja tõenäoliselt halvendab kannatanu tervist. Suu loputamine veega mis tahes sissevõetud mürgise aine neelamisel on tema kinnitusel jätkuvalt õige soovitus.