Kaitseminister Kalle Laanet (RE) tõi välja, et tugevdatakse kuut valdkonda: lühimaa õhutõrje, tankitõrje, kaudtuli, olukorrateadlikkus, liitlaste taristu ning vaba tahte rakendamine Kaitseliidu kaudu. «Oleme näinud ka Ukraina sõja kogemusest, et need valdkonnad on agressori vastu võitlemisel väga olulise tähtsusega,» sõnas kaitseminister.