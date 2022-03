POSTIMEES KIIEVIS ⟩ VIDEO JA FOTOD: Kunst, kommuun ja meeletu kaitsetahe

Kleenuke Svitlana juhatab meid vanasse tehasehoonesse Kiievis. Seal peitub mitme metallukse taga prooviruumide, töökodade, salvestusstuudiote ja olmeruumidega põnev põrandaalune kultuuripesa, kus noored kunstiinimesed annavad oma vabatahtliku panuse Ukraina kaitsmisse.

Need ruumid on Kosmos Tabiri nimelise kunstirühmituse loominguliseks pesaks. Bändiruumist kostub bassi ja trummi jämmi, seintel hakkab silma plakateid ja moodsat kunsti. Keegi timmib hooaja alguseks jalgrattaid. Võib öelda, et siin on paremate hetkede Telliskivi loomelinnaku vaibi, hipsterlust siiski kraadi võrra vähem.

Aga ärme unustame, et Kiiev on sõjas. Sestap on need noored inimesed oma kommuunielu sõjaolukorraga kohandanud. Nad aitavad oma kodulinna kaitsjaid. Näiteks keevitavad kokku metallist teetõkiseid, millega sissetungivaid vaenulikke masinaid peatada.

«Leppisime meile peavarju pakkuva ettevõtte juhtidega kokku, et nad annavad meile kasutada oma tootmispinda, materjali ja võimsaid keevitusaparaate, ning hakkasime valmistama metallist maanteetõkkeid ehk nn siile,» räägib noormees, keda omad kutsuvad Artiks. «Esialgu leidsid need kasutust meile lähimas piirkonnas, aga nüüd on meie «siilid» mitmes muuski piirkonnas üle linna.»

Arti lõuga tõmbamas. Keldriruumides nad töötavad, loovad, söövad, pesevad ja tahtmise korral teevad ka sporti. Foto: Erik Prozes

Kosmos Tabiri kunstnikud disainisid ka uhke logo – kollane siil, kes on võtnud okastele kõngeva punase roti. See pannakse kleebistena teetõkistele. Firmamärk! «Ka selles olukorras oleme me kunstnikud,» nendib Arti.

Üks esimesi omavalmistatud tõkiseid. Foto: Erik Prozes

Kolme nädalaga on kunstirühmitus valmistanud ligemale 300 tõkist. Järjekorras 100. ja 200. neist said ka eriliselt tähistatud. Ühele graveerisid noored «Donetsk on Ukraina», teisele, et «Krimm on Ukraina».«Tahan rõhutada, et alustasime täiesti nullist, aga nüüd valmistavad tõkiseid kunstnikud, muusikud, poeedid ja muud boheemid, mitte insenerid, mehaanikud ja muud metallitööspetsid. Aga võin kinnitada, et praktikas on meie «siilid» end tõestanud, need toimivad suurepäraselt,» lausub Arti,

Svitlana sõnul polnud neil esimesi tõkiseid valmistades teadmisi materjalist ega konstruktsioonist. Erilisi oskusigi polnud. «Me aimasime, et seda kraami läheb vaja. Ja meil oli tahtmine ja osavad käed… ning loomulikult leidus ka neid, kes oskasid õpetada,» meenutab ta. «Tegime nö õppevideo ning meie õpetuse järgi tehakse nüüd «siile» üle riigi. Anname ju endale aru, et oma kommuuniga ei ole me mingi suurettevõte, kes suudab suuri koguseid toota. Seega jagame oma nõu ja kogemusi teistele huvilistele. Peab ütlema, et huvi on suur.»

Osa kunstnikest keevitajaid on sedavõrd osavad, et on käinud abiks üle linna tabamuse saanud paikades, kus on vaja kiirkorras mingeid metallkonstruktsioone remontida. Ka siis, kui raketitabamuse sai Kiievi telemast, käidi abiks.

Svitlana oma elutoas. Foto: Erik Prozes

Aga seegi pole veel kõik. Kui veebruari lõpus, märtsi alguses läksid ööd järsult külmaks, selgus, et linna kaitsjad vajavad välitöödel nn buržuika tüüpi ahjusid. «Mis seal ikka – tegime joonised, otsisime sobiva metalli ja asusime tööle. 15 ahju tegime valmis. Territoriaalkaitse üksuste mehed olid tänulikud - saavad sooja, saavad riideid kuivatada…Väga praktiline ahi,» kiidab Arti.