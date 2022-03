Ukraina sõjapõgenikud ja ühtne Eesti kool

Sõjapõgenikul on vaja leida elu- ja töökoht, lapsele kool-lasteaed, püüda kokku korjata oma vaimse tervise killud ja suuta uues keskkonnas, st Eestis hakkama saada. See koletu sõda, Venemaa agressioon ja õudus Ukraina linnades ja külades on äratanud Eesti inimestes nii palju hoolivust, abivalmidust ja kaasamisindu. Sõda ühendab nii neid, kes selle sees, kui ka meid, kurjuse kantsi veerel olijaid. Oht ühendab.