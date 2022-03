INTERVJUU Venemaal elav ekspert: ajateenistusse võtmisest saab minireferendum Vene armee suhtes

Vene armee on kaotanud juba vähemalt kolmandiku kogu uuest relvastusest. Linnade pommitamine on teadlik terror, kuna Vene armee ei näe Ukraina üksusi. Vene elanikud kardavad tõde teada saada, sest see ajaks nad hulluks.