​Politsei ja kaitsepolitsei on alustanud erakorralise sihtsuunitlusega järelevalvementlust relvaomanike seas, kinnitab siseministeerium. Eelmisel nädalal tulid teated, et juba kümnetelt inimestelt on julgeolekukaalutlustel relvaluba ära võetud. Postimehe päringu peale selgus, et eduraportid on ennatlikud. Segaduse põhjustas tavakontrolli ja erakorralise kontrolli segamini ajamine.