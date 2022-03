Hommikul silmi avades vaatavad nad hämmastusega võõras toas ringi, püüdes tabada kas või ühte tuttavat asja. Ja siis jõuab teadvusse, et see pole kodu, et sa oled võõras riigis. Ent praegu on see hea, sest kodus on üksnes häving, veri, nutt ja surm. Kodus on sõda.