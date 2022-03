Pagulasabi lõpetab sõjapõgenike Eestisse toomise

Eesti Pagulasabi teatas eile, et lõpetab ülehomme Poolast regulaarsed evakuatsioonid. «Alustasime 25. veebruaril vajaduspõhiselt evakueerimist Medykast, kui piiril valitses kaos ning võimalused suurematesse linnadesse jõuda olid peaaegu olematud. Tippaegadel saatsime välja 12 bussi päevas, praegu on see vajadus kahanenud kolme bussini Varssavist päevas,» kirjeldas olukorra muutumist Pagulasabi.