Nördinud külamees: tegin RMK eest tee puhtaks ja nüüd saan trahvi?!

«Tehti ülekuulamine ja nüüd tehakse väärteoprotokoll – rahatrahv kuni 1200 eurot,» seletas Valga vallas Pikkjärvel elav Reio Raudsepp. Mille kriminaalsega ta siis hakkama sai? Raudsepa seletuse järgi oli ta juba kuus aastat tagasi RMK käest palunud, et võiks murdunud puudest puhastada Pikkjärve äärde viiva ajaloolise tee, mida kohalikud on kasutanud vähemalt 200 aastat.

Kolme kilomeetri pikkuse järve ääres on küll kaks RMK puhkekohta, aga Raudsepa sõnul käib suvel järve ääres nii palju puhkajaid, et kahest jääb väheks. «Siin käivad kalamehed, see on ka ainus koht, kust saab ka paati sisse lasta – aerupaadiga on järvel sõitmine lubatud,» näitas Raudsepp.