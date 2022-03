OTSE ELOGA ⟩ Meil tuleb olla valmis massiliseks rändeks Venemaalt

Vene sotsiaalmeedias soovitatakse Venemaalt Eestisse elama kolida neil, kellel mujal Euroopas tekiks keelebarjäär. Narvat esitletakse kui supervene linna. «Kõige sallivamad migratsiooniseadused on Eestis. Kui Tallinnas elamine tundub liiga kallis, siis võib valida Narva, see on supervene linn suure venekeelse elanikkonnaga,» teatas näiteks juutuuber Varlamov.