ARVAMUS ⟩ Lembit Rägo: ravimiamet peab jääma iseseisvaks

Juba teist korda püütakse reformi sildi all hävitada hästi toimivat asutust. Jutt on plaanitavast ravimiameti liitmisest terviseametiga. Pole selge, millist olulist tervisevaldkonna probleemi selline muutus lahendaks või mida see paremaks teeks. Ilmselt pole asja algatajad ka vaevunud aru saama ravimiameti sisulisest tööst ja rollist. Kõik öeldu on senini sisal­danud pigem kõlavat kantseliiti ja on kaugel tõenduspõhisusest ehk tühjad tünnid kõmisevad ikka valjusti.