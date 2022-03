Itaalia kooliõpik võib jätta Eestist vale mulje

Leedulased, kelle lapsed õpivad Itaalia koolides, avastasid, et sealses geograafiaõpikus on Balti riike kujutatud Venemaa osana. Eesti suursaadik Itaalias Paul Teesalu ütles Postimehele, et on teemaga tegelenud juba eelmisest sügisest, kui Leedu kogukonna lapsevanemad kohaliku kooli põhikooliastmes kasutusel olevas geograafiaõpikus vea avastasid.