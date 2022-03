OTSE POSTIMEHEST ⟩ Repinski: skeemitamises pole midagi halba

Riigikogu liige Martin Repinski ütles, et meedias kerkinud kahtlus, et ta on maksumaksja raha kasutanud selleks, et tankida oma autot taksotöö või muu isikliku kasu saamise eesmärgil, tuleb osalt kadedusest ja ka mõistmatusest. Tihedate ja suurte tankimisarvete põhjus peituvat selles, et ta sõidabki palju ringi, ikka selleks, et oma valijaid aidata ja nendega kohtuda. Niisamuti on ta tankinud oma sõprade autosid, just nende, kes aitasid teda riigikogu töös. Nii ongi juhtunud, et ta tangib kahe tunni jooksul kaks korda paagi täis.