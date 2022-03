Põgenikud: meile ei öeldud, kuhu meid edasi viiakse

Punase jopega Valeria Poznjak (27) tassib hotelli fuajeest koos emaga välja suuri kilekotte. Kuigi taas ootab minek tundmatusse, on naine üdini positiivne: «Vähemalt ei ole me lageda taeva või – veel hullem – pommirahe all.»

Eile kell 11 teatati Poznjakile, et tund aega hiljem läheb buss. Ennast välja registreerides sai ta teada, et sõit läheb Pärnu kanti. «Kuhu täpsemalt, seda me ei tea. Öeldi vaid, et kell 12 läheb buss ja viib Pärnu lähedale,» räägib Poznjak. Tema kaks väikest poega istuvad rahulikult kottide otsas. Poiste vanaema käib aga pidevalt vaatamas, ega buss juba kohal ole, et jumala eest sellest mitte maha jääda. «Me oleme nimekirjas, küll kutsutakse,» rahustas Valeria.