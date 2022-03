Välismaa lühiuudised

Ühendkuningriik kehtestas sanktsioonid Vene propagandistidele

Ühendkuningriik kehtestas eile Ukraina ründamise tõttu sanktsioonid Vene propagandistidele ja riigimeediale, võttes sihikule kaks valitsuse rahastatavat meediaorganisatsiooni ja tuntud uudisteankru. 14 uut sanktsiooni lisanduvad varem Ukraina sõja eest rohkem kui tuhandele Vene ja Valgevene füüsilisele ja juriidilisele isikule määratud karistustele. «Me jätkame sanktsioonidega, et suurendada survet Venemaale ja kindlustada Putinile kaotus Ukrainas,» ütles välisminister Liz Truss. Neljapäeval teatavaks tehtud sanktsioonid tabavad teiste seas Venemaa riikliku kaitsekontrollikeskuse juhti kindralpolkovnik Mihhail Mizintsevit, kes Briti välisministeeriumi sõnul on saanud tuntuks Mariupoli lihunikuna. Sanktsioonid määrati ka TV-Novostile, ülemaailmse telekanali RT (varem Russia Today) omanikule ja Rossija Segodnjale, mis kontrollib uudisteagentuuri Sputnik. Samuti kehtestati sanktsioonid riikliku meediaväljaande Rossija uudisteankrule Sergei Briljovile. Sanktsiooninimekirjas on veel Gazprom-Media üks juhtidest Aleksander Žarov, RT tegevdirektor Aleksei Nikolov ja Sputnik International Broadcastingu juht Anton Anissimov. AFP/BNS