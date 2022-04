Teadusnõukoja liige: koroona on suuresti taandumas

«Valdavalt on kaardil kollased punktid, Kunda on aga roheline,» kõneles ta. Ida- ning Lääne-Viru maakonna viirusesisaldus reovees on langenud. «Võrreldes varasema nädalaga levis viirus rohkem Lõuna-Eesti piirkondades: Põlvas, Tartus, Valgas ja Võrus,» selgitas Jõemaa ja lisas, et mõningane tõus oli ka Harjumaal Keilas, Laagris ning Peetris.