NÄDALA PERSOON ⟩ Brigaadikindral Vahur Karus: see on venelastele olnud šokk, kui efektiivsed võivad olla uued relvad

Kui vaatame venelaste sõjalist operatsiooni, siis nad ründasid kuuel suunal. Ukrainlased on suutnud pealetungi kontrolli all hoida ja Venemaa üksusi seisma panna. Venelastel ei ole kusagil sellist ülekaalu, et nad saaksid olukorda korralikult lahendama hakata. Nüüd, kui nad hakkavad vägesid kusagilt välja tõmbama, tähendab see, et nad koondavad oma üksused kindlaks jõupingutuseks. Ilmselgelt on venelased hakanud aru saama, et samamoodi jätkates ei jõua nad kuskile, või siis hindavad, et Ukraina üksused on piisavalt nõrgenenud ja saab hakata keskenduma otsustavatele operatsioonidele.