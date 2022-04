Raamatuarvustus ⟩ Siim Kallase esimene tulemine

Küllap ilmub Eestis igal aastal mitusada Eesti autori romaani, mõnikümmend tõsiselt võetavat ajalooraamatut ning sama palju mälestusi. See raamat monteerib need žanrid kõik üheks tervikuks. Teose kirjandusliku väärtuse üle ei oska ma otsustada, küll aga tuleb käsitlust kiita ajalootausta usutavuse eest. Autor märgib, et «arvukad raamatud, tollased ajalehed ja muud avalikud allikad andsid selleks hulgaliselt tänuväärset materjali».