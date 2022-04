Välismaa lühiuudised

Pakistani president saatis rahvusassamblee laiali

Pakistani president saatis eile peaminister Imran Khani nõuandel laiali rahvusassamblee, kui opositsioon oli teinud katse Khan ametist lahti kangutada. See tähendab, et uued valimised peavad toimuma 90 päeva jooksul. Parlament pidi eile läbi viima Khani umbusaldushääletuse, kuid peaministrile lojaalne parlamendi aseesimees keeldus seda menetlemast. Khani erakond Tehreek-e-Insaf (PTI) jäi läinud nädalal ilma oma enamusest 342-liikmelises parlamendis, kui üks koalitsioonipartner teatas, et tema seitse seadusandjat hääletavad koos opositsiooniga. AFP/BNS