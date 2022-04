Teaduse lühiuudised

Maailma suurim reisilennuk lendas toiduõli jääkidel

Airbus tegi eelmise nädala lõpus reisilennukiga A380 Superjumbo esimese katselennu, kasutades ainult taastuvallikatest tehtud kütust. See tähendab, et nafta asemel põletati jäätmeid ja jääke, põhiliselt toiduainetööstusest ja restoranidest kogutud töödeldud toiduõli, mida peetakse lennuliikluse süsinikujalajälje kiire vähendamise üheks võtmelahenduseks. Katselend toimus Prantsusmaal Blagnaci lennujaamast Toulouse’i ja kestis kolm tundi. Kokku kulus naftavaba kütust mootori jaoks 27 tonni. Airbus loodab aastaks 2035 valmis saada lennuki, mille süsinikuheide on null. Maailma suurima reisilennukiga Airbus A380 tehtud katse on üks kiire samm selles suunas, kuid täielikku süsinukuneutraalsust see veel ei tähenda. PM