Valmis juhend pika Covidiga inimestele

Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostööna on valminud ravi- ja patsiendijuhend, mis pakub teadmisi ja nõuandeid perearstidele ja inimestele, kes vajavad pärast Covid-19 põdemist leevendust mitmesugustele tervisemuredele. Lisaks valmis analüüs, millest selgub, et vaid 1,5 protsenti pikka Covidit põdevatest inimestest on vaktsineeritud.