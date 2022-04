Pärast seda, kui Postimees kirjutas omastamissüüdistuse tõttu kohtu all oleva endise ministri kuluhüvitistest, lubas fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid temaga sel teemal vestelda. Nimelt soetas Reps aasta jooksul maksumaksja rahaga ligi 4000 euro väärtuses kingitusi. Karilaid märkis, et kingitus on viisakuse tunnus ning meene kaasa võtmine on loomulik, samas tuleb iga kohtumist eraldi hinnata.