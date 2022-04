Kultuuriministeerium ohverdas eelarveaugu katteks arheoloogiapärandi

«Muinsuskaitseamet peab eelkõige ise üldsusele tunnistama, et olukord muististe kaitse osas on katastroofiline ja ametile üle jõu käiv!» hindasid murekirjaga kultuuriministri poole pöördunud 65 arheoloogi. Neid hämmastas suurkärbe olukorras, kus Eesti vanima kultuuripärandi kaitsmine on niigi kriitilises seisus: muinsuskaitseametile üle antud leidude haldamiseks napib spetsialiste (aastas toovad detektoristid 4000 leidu juurde), ekspertiisid ja konserveerimine venivad. Käes on kevad ja detektoristide käed sügelevad metalliotsijate järele. See tähendab 800 ametliku varanduseotsijaga tegelemist ja röövotsijate «saagi» internetti pidi tagaajamist.