Välismaa lühiuudised

Darwini märkmikud tagastati Cambridge’i ülikoolile

Briti loodusteadlase Charles Darwini kaks märkmikku, mis sisaldavad tema ideid evolutsiooni kohta ja kuulsat «Elupuu» visandit, tagastati 21 aastat pärast nende kadumist, teatas eile Cambridge’i ülikooli raamatukogu. Mitu miljonit naela väärt märkmikud jäeti raamatukogu põrandale roosas kingipakis, mille juures oli ka kaart, milles sooviti raamatukoguhoidjale häid lihavõtteid. Märkmikud olid heas korras, kahjustustest märke polnud. Raamatukogu teatas märkmike kadumisest 2001. aastal, kui need viidi erikollektsioonide kambritest fotode tegemiseks mujale. Pikalt arvati, et need on valesti sildistatult ikka raamatukogus, kuid 2020. aastal toimus raamatukogus ajaloo suurim otsimine märkmikke leidmata. AFP/BNS