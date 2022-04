Lühiuudised

Peaminister Kallas: vajame Venemaa agressiooni peatamiseks julgemaid otsuseid

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles eile Oslos kohtumisel Norra peaministri Jonas Gahr Størega, et vajame senisest veelgi julgemaid otsuseid Venemaa agressiooni peatamiseks. «Meie prioriteet on Ukrainale täiendavate relvade ja varustuse andmine. Ukraina vajab relvaabi, et oma linnad tagasi võita ning inimesed Venemaa okupatsiooni ja repressioonide käest vabastada,» lausus Kallas. Peaminister lisas, et peame veelgi tõstma agressiooni hinda, et Venemaa täielikult isoleerida ja sõjamasin peatada. «Kuni Ukraina pole sõda võitnud, pole sanktsioonid olnud piisavad,» täheldas Kallas. PM