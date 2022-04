Välismaa lühiuudised

Türgi kohus andis Khashoggi mõrva protsessi üle Saudi Araabiale

Türgi kohus kinnitas eile, et peatab tagaselja õigusemõistmise 26 kahtlusaluse üle Saudi Araabia dissidendi Jamal Khashoggi tapmise juhtumis ja annab selle üle Ar-Riyāḑile. Prokurör palus juhtumi üle anda, lisades, et kohtuasi venib, sest kohtumääruseid ei saa täita põhjusel, et süüalused on välismaalased. Türgi justiitsminister on öelnud, et kui Türgi kohus pole rahul Saudi Araabia kohtuprotsessi tulemustega, võib Türgi asja menetlemist taasalustada. Pole selge, kas Saudi Araabia uut kohtuprotsessi üldse alustab. 59-aastane ajakirjanik tapeti ja tükeldati 2. oktoobril 2018 Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis. Saudi Araabias mõisteti Khashoggi tapmise eest surma viis inimest, kuid septembris 2020 surmanuhtlused tühistati. Kaheksale süüalusele määrati kuni 20-aastane vanglakaristus. AFP/AP/BNS