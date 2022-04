SÕIDUPROOV ⟩ Nissan paneb raha ja ajud üksnes elektriautode arendusse

Teekond elektriautode poole pole olnud kepslemine kevadisel aasal ühelegi tootjale. Ka mitte Nissanile, kelle 2010. aastal välja toodud Leafist kujunes esimene üleilmse tähtsusega täiselektriline auto. Sellest on möödas 12 aastat, Leafi on müüdud kokku enam kui pool miljonit. Kuid selle päris pika ajaga pole suutnud suurt hoogu täiselektriautondusele sisse lükata tegelikult ükski tootja. Ühelt poolt kerkib kuhjade kaupa lahendamist nõudvaid probleeme, teiselt poolt on ostjad (täis)elektriautode suhtes üsna jahedad. Ka käesoleval kümnendil tuleb tootjatel kõvasti pingutada.