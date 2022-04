Soov on seadust muuta nii, et tegutseda saaks juba ohu korral. Kukil on ka Euroopa Komisjon, kes haub Eestile rikkumismenetlust.

Iga kord, kui oravad on üritanud vaenukõne eest määratavat karistust karmistada, on neid tabanud tagasilöök. Kuid nagu öeldakse, kolmas kord on võlu. Sõja katte all nägi Lauri soodsat võimalust vaenukõnesäte agressioonisümbolite eelnõu sisse ära peita. Lauril oli lootus, et sõja ajal mõistetakse muutuse vajalikkust.