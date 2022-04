TAUST ⟩ Dissidendi kohtlemine Venemaa moodi: kõhuli maha ja käed raudu!

Vene klassikat ei saa ära keelata lihtsalt selle pärast, et riigi eesotsas on hull

Metropolitan Operal on selge seisukoht, keda vene artistidest lavale lubada ja keda mitte.Anna Netrebko selgitust, et tal pole mingit sidet Putniga, New Yorgis seni ei usuta.Vene teemaga tegeleb kogu klassikalise muusika maailm, kuid kõigilt vene artistidelt meelsusdeklaratsiooni nõudmine ei ole vajalik, usub dirigent Kristiina Poska.