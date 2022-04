Ukraina uurib 5600 arvatavat sõjakuritegu

Ukraina uurib umbes 500 Venemaa liidri, sealhulgas president Vladimir Putini seotust tuhandete sõjakuritegudega, ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova eile. «Vladimir Putin on 21. sajandi peamine sõjakurjategija,» sõnas ta, lisades, et presidendina võib tal olla rahvusvahelise õiguse seisukohast kohtulikult vastutusele võtmise suhtes puutumatus, ent see staatus ei kesta igavesti.