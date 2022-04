Majanduse lühiuudised

Vitsur: kaubandustrendid tekitavad muret

LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri sõnul teeb esmaspäeval avaldatud kaubandusstatistika muret, sest ekspordi langustrend on kestnud kolm kuud järjest ning ekspordihinnad kasvavad samas hoogsalt. «Statistiliste andmete hindamisest on saanud kunst, kus matemaatikale ja majandusloogikale on järjest vähem kohta jäänud. Lisaks majanduse enda tsüklilisusele on siin maailmas ka kõik muu muutunud järjest turbulentsemaks,» ütles Vitsur. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport veebruaris 2021. aasta sama kuuga võrreldes 18 ning import 35 protsenti; impordi kasvu mõjutas oluliselt elektrienergia ja mineraalsete kütuste sisseveo suurenemine. BNS